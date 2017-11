Benedikt Howedes potrebbe presto festeggiare il proprio esordio con la maglia della Juventus. Il difensore, prelevato sul finire del mercato estivo dallo Schalke 04, non è ancora sceso in campo dopo essere stato preda di numerosi problemi fisici dal suo arrivo a Torino. Contro il Benevento, però, potrebbe scoccare la sua ora se Massimiliano Allegri, come probabile, dovesse affidarsi a un po' di turnover per far respirare la squadra contro un avversario assolutamente alla portata. Howedes difficilmente arriverà alle 25 presenze stagionali per far scattare automaticamente il riscatto obbligatorio con il club tedesco, quindi dovrà dimostrare a pieno il suo valore quando ne avrà l'occasione se vuole continuare la propria avventura in bianconero. Forza, Benedikt!