C'è voluta quasi una stagione intera, ma ora Benedikt Howedes sta bene. E lotta non soltanto per fornire il proprio contributo alla causa bianconera in questo delicato finale di stagione. Lo fa anche e soprattutto per guadagnarsi un posto nella Juve che verrà. “Sia io che la società sappiamo che la cosa più importante è vincere lo scudetto e la coppa Italia, alla fine della stagione parleremo. Purtroppo non ho giocato molto ma se guardiamo alle ultime partite mi sento in forma. Ho giocato bene alcune partite e la società ha potuto vedere le mie qualità, a fine stagione cominceremo a parlare”: con queste parole proprio ieri il tedesco liquidava la questione, rimandando ogni ragionamento di qualche settimana. Nel frattempo però la Juve si è schiarita le idee e, nonostante Howedes sia di fatto diventato disponibile solo nelle ultime settimane, lavora già per delineare una seconda opportunità al difensore tedesco. Ma solo alle proprie condizioni.

AL RIBASSO – Anche durante i mesi trascorsi in infermeria tra un problema fisico e l'altro, Howedes è riuscito a conquistare l'ambiente bianconero per professionalità e senso di appartenenza. Nelle rare occasioni in cui è stato chiamato in causa poi si è sempre dimostrato all'altezza, tanto da convincere Max Allegri a dargli fiducia addirittura nella sfida scudetto con il Napoli. Ecco che in casa Juve è maturata la decisione di provare a confermarlo anche in vista della prossima stagione. Sfumato l'obbligo di riscatto, i bianconeri hanno pronta una nuova offerta per lo Schalke a cifre ovviamente contenute considerando una stagione come questa di fatto persa da Howedes: la proposta della Juve parla di un nuovo prestito con opzione di riscatto per una cifra complessiva compresa tra i 6 e gli 8 milioni di euro. La palla è dunque tornata in Germania, ma Howedes ora può restare, la sua occasione in bianconero potrebbe essere solo rimandata.



@NicolaBalice