Poco più di 60 minuti in campionato contro il Crotone sono tutto ciò che Benedikt Howedes ha messo in mostra alla Juventus finora. Per il resto, il difensore tedesco si è fatto conoscere soltanto per l'estrema propensione agli infortuni, dei quali l'ultimo al retto femorale destro, che gli è costato un posto nella lista Champions di Massimiliano Allegri. Ora Howedes scalpita ed è pronto a dimostrare di valere la maglia bianconera, come ha dichiarato a Die Welt: "Credo nelle mie qualità, soprattutto perché posso giocare in tutti i ruoli in difesa. on Allegri ho un rapporto ottimo. Ho lavorato poco con lui a causa dei miei infortuni, ma è un grande allenatore, che ha vinto molto alla Juve in Italia e che ha raggiunto due finali di Champions League. Non c’è molta differenza tra difesa a tre o a quattro, mi metto dove vuole l’allenatore".