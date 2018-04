Due presenze e un gol, una media fantastica per Benedikt Howedes, difensore tedesco della Juventus. In prestito con obbligo di riscatto alla 25esima presenza, il centrale di proprietà dello Schalke è destinato a tornare in Germania. Troppi, come scrive Tuttosport, i 13 milioni di euro necessari per riscattarlo. Se, però, dovesse arrivare un forte sconto, la società bianconera potrebbe ripensarci.