Szczesny, De Sciglio, Matuidi, Bentancur, Douglas Costa, Bernardeschi: sono i sei acquisti della Juve in questo calciomercato e sono costati circa 152 milioni di euro alle casse del club bianconero. Finora nessuno di loro ha mai giocato titolare tra campionato e Supercoppa italiana con Szczesny che non è mai sceso in campo. Secondo Sportmediaset in totale i 6 hanno collezionato 161 minuti, solo 76 in Serie A per un totale di circa 1 milione al minuto nel rapporto prestito-minuti giocati.