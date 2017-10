E' un Gonzalo Higuain tutto nuovo, quello visto nell'inizio di stagione con la maglia della Juventus. Il Pipita segna di meno, ma gioca maggiormente per la squadra: come riportato da La Stampa, il numero 9 ha dato il pallone a Dybala per 31 volte e dalla Joya lo ha ricevuto per 28. L’ex Napoli, inoltre, recupera in media 2,78 possessi a gara, vince 0,78 contrasti, crea 0,89 occasioni e si distingue per almeno 3 sponde a partita.