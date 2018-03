I precedenti di Paulo Dybala nei Juventus-Milan giocati fino ad oggi sono decisamente in chiaroscuro. Nel 2015, al suo primo anno di Juve, l'argentino segnò la sua prima rete in bianconero contro i rossoneri. Fu subito decisivo, Dybala, perché la Juve vinse proprio 1-0 allo Stadium. Un anno dopo la storia cambia. Nell'ottobre del 2016 prova un pallonetto dalla distanza per sorprendere Donnarumma. La palla non entra e l’argentino si infortuna alla coscia: resterà fuori per un paio di mesi. Al rientro Dybala sbaglia il rigore decisivo che consegna la coppa ai rossoneri di Montella ma nel 2017 la ruota gira ancora. Nel ritorno di campionato contro i rossoneri Juve e Milan sono ferme sul 2-2, mancano pochi secondi alla fine della partita.Il cross di Dybala viene intercettato dal braccio largo di De Sciglio in piena area: rigore, polemiche e gol di Dybala dal dischetto a tempo scaduto. Domani La Joya scriverà un altro capitolo del suo personalissimo romanzo contro i rossoneri.