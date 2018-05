Stay Strong Alex Ferguson!!! — Massimiliano Allegri (@OfficialAllegri) 5 maggio 2018

Un vero e proprio assedio. I tifosi dell’Arsenal hanno risposto in massa al messaggio su Twitter di Max Allegri per Sir Alex Ferguson. Un post "anglofilo" del tecnico bianconero che peròche uno dopo l'altro hanno iniziato a scrivere ad Allegri attestandogli la loro stima e invitandolo a sedersi sulla panchina dei Gunners nella prossima stagione. Il "Come to Arsenal" ("Vieni all'Arsenal") è diventato a quel punto virale, finendo per impadronirsi della timeline di Twitter del tecnico bianconero.