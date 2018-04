C'è già entusuasmo a Vinovo nonostante l'allenamento della Juve sia in programma alle 15.15 e non sia aperto al pubblico . Tanti tifosi bianconeri in ogni caso si stanno già appostando all'ingresso del centro sportivo per salutare i giocatori al loro arrivo. " Siamo circa in duecento ad essere arrivati qui da Cosenza - le parole di un tifoso intercettato da Sky Sport - 1400 chilometri per assistere prima al successo contro il Milan e poi, speriamo, a una grande notte di Champions League".