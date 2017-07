Il web si è scatenato dopo aver appreso la notizia. Mino Raiola e Zlatan Ibrahimovic sono stati avvistati insieme a Torino. Quanto basta per far sognare il popolo dei social, che già immagina il tridente Ibra-Dybala-Higuain per la prossima stagione. Ad accendere le suggestioni dei tifosi bianconeri sono anche i bookmaker internazionali su cui pure la notizia ha fatto presa. In meno di due ore (il riferimento temporale, dalle ore 15.34 in poi, è quello della sigla di scommesse Unibet) riporta Agipronews, la quota su Ibra di nuovo in bianconero è letteralmente crollata, da 26 a 4 volte la scommessa. Resta forte la possibilità che Ibra alla fine, come più volte è stato suggerito in questi mesi, vada a svernare negli Usa, destinazione molto probabile a 1,15. Ma il calo repentino della quota lascia sognare i tifosi bianconeri. Perlomeno quelli che non serbano rancore nei confronti di Ibra, reo di averli abbandonati nel momento più difficile, quando la Juve andò in Serie B.