La Juventus continua a lavorare per l'innesto in difesa. I bianconeri, secondo Tuttosport, potrebbero aspettare la finestra di gennaio per regalare ad Allegri un nuovo centrale: nel mirino, tra i molti profili valutati, c'è anche José Gimenez dell'Atletico Madrid. L'uruguaiano è in scadenza nel 2018 ma, con il blocco del mercato ancora attivo, non lascerà i Colchoneros questa estate.