La Juve pensa anche a Dusan Tadic per la corsia. L'esterno serbo classe '88 è in rotta con il Southampton e per 20 milioni di euro potrebbe partire. Su di lui, però, non ci sono solo i bianconeri. Restano vigili, Inter, Milan e Napoli e nelle ultime ore ci sta pensando anche il Real Madrid, che l'ha inserito nella lista dei possibili sostituti di James Rodriguez.