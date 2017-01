Giugno è lontano, ma il mondo del calciomercato segue linee temporali tutte sue. E l'estate è praticamente dietro l'angolo. Così, la Juventus già studia le mosse per piazzare i grandi colpi senza trascinarsi in complicate trattative sotto l'ombrellone. L'obiettivo numero uno, come conferma Tuttosport, rimane Tolisso. I bianconeri sono pronti a soddisfare le richieste del Lione (tra i 30 e i 40 milioni di euro) per portare il francese a Torino, ma, se qualcosa dovesse andare storto, si tornerebbe prepotentemente su N'Zonzi. Su quest'ultimo situazione un po' più indefinita, visto che il rinnovo o meno del contratto potrebbe cambiare totalmente gli scenari.