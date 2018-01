Simone Verdi è a un passo dal trasferimento al Napoli. Il Bologna, di conseguenza, deve guardare al mercato per rinforzare il reparto d'attacco dopo la partenza del proprio elemento più talentuoso. I felsinei bussano alla porta della Juventus per Riccardo Orsolini, attaccante classe '97 che, nel corso del proprio prestito all'Atalanta, sta trovando poco spazio. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, Orsolini potrebbe trasferirsi al Bologna in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro ed eventuale controriscatto fissato a 12 milioni per i bianconeri.