Filippo Romagna (foto da BresciaOggi.it) ha chiuso la scorsa stagione da assoluto protagonista con la maglia del Brescia e, dopo un Mondiale Under 20 indubbiamente di grande livello, ora è pronto a trovare la sua nuova avventura. Attualmente, come riportato in esclusiva da ilBiancoNero.com, le Rondinelle stanno facendo di tutto per tenerlo un'altra stagione, ma c'è un caso curioso: il nuovo tecnico del Brescia sarà Boscaglia, lo stesso tecnico che a Novara aveva 'condannato' il classe '97 a quattro mesi da comprimario. Ora anche lui si dice disposto a tenerlo, ma il ragazzo non è così convinto e soprattutto aspetta la Serie A. Nella massima serie si stanno muovendo in tanti e per lui possono aprirsi le porte di una grande occasione.