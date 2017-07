Rolando Mandragora è destinato al Genoa, ma il Cagliari non si è ancora arreso. Come rivela La Nuova Sardegna, infatti, il direttore sportivo Rossi, che domani incontrerà la Juve per chiudere lo scambio tra Del Fabro e Romagna, proverà a intavolare nuovamente un discorso per il centrocampista classe '97.