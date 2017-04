Il centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, sarebbe finito nel mirino del Chelsea di Antonio Conte. A quanto riporta il Sun, nonostante il giocatore 31enne cresciuto nella cantera bianconera abbia passato gran parte della stagione in panchina, il suo ex allenatore lo considererebbe un rinforzo importante.



La Juve avrebbe già rifiutato un'offerta di 20 milioni di euro proveniente dai Blues, e dall'Inghilterra spiegano che i bianconeri non accetterebbero mai una cifra inferiore ai 30 milioni di euro. Non si esclude però, che il club di Allegri possa lasciar partire Marchisio di fronte a un'offerta soddisfaciente,