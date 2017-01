Sono giorni di riflessione per Patrice Evra. Il suo contratto con la Juventus è in scadenza a giugno, con un'opzione per la società bianconera di rinnovo per un altro anno, ma la sua strada e quella del club che lo ha riaccolto in Italia dopo gli anni, da giovanissimo, tra Marsala e Monza, possono separarsi già in questo gennaio. Troppo poco lo spazio che l'esperto terzino sinistro sta trovando in questa stagione, diverse le partite in cui le sue prestazioni hanno fatto storcere il naso ai tifosi juventini.



LE OFFERTE - Evra sta decidendo il suo futuro, con la scelta di cambiare, per un'ultima volta - a quasi 36 anni - squadra e Paese che è molto vicina. Sul tavolo c'è da qualche giorno l'offerta del Valencia, che aspetta una risposta a breve. Per il momento l'ex capitano della nazionale francese ha temporeggiato, preferendo aspettare una proposta dalla Premier League. Il suo sogno è tornare al Manchester United, che però per il momento non si è fatto avanti. A differenza del Crystal Palace, che invece ha mostrato interesse.



QUALCOSA CAMBIA - Oggi, però, qualcosa è cambiato. Il Palace ha infatti annunciato ufficialmente l'arrivo di Jeffrey Schlupp dal Leicester per 13 milioni di euro. Un investimento importante, per un giocatore che andrà a rinforzare le fasce offensive, ma può anche occupare lo stesso ruolo di Evra. Più difficile ora che Sam Allardyce decida di acquistare anche il francese, per cui ora si presentano due strade: accettare l'offerta del Valencia o restare alla Juventus. Ancora qualche ora di riflessione, poi sarà il momento delle risposte.