I radar sono sempre accesi. E il corpo scouting della Juventus non si ferma mai, specialmente quando si tratta di giovani talenti: Ferran Torres è uno dei più promettenti in circolazione, l'ala classe 2000 del Valencia è stata seguita a lungo dagli uomini bianconeri e approvata in ogni report. Sì, Ferran ha qualità e la Juve ha preso informazioni in tempi non sospetti. Il 'problema' è stato l'exploit degli ultimi mesi: debutto in prima squadra e clausola rescissoria alzata a 25 milioni di euro per questo talento spagnolo con ottimo dribbling, rapidità e tutte le caratteristiche giuste per esplodere.



IL PROBLEMA - Non è solo la clausola il problema, dato che quest'ultima potrebbe anche diventare alla lunga una strada vantaggiosa per prendere Ferran Torres. Da settimane, infatti, Barcellona e Real Madrid hanno dato via al classico duello per assicurarsi i migliori prospetti spagnoli: il Valencia sta provando a resistere più a lungo possibile, le due big spingono e la Juventus per adesso si limita a muoversi con cautela. Niente aste, anche perché in Spagna capita spesso che per assicurarsi un giovane si paghi anche più del prezzo della clausola. Ecco perché prendere Ferran Torres è difficilissimo per la Juve, nonostante mesi di scouting. E gli occhi addosso che rimangono, aspettando le prossime mosse...