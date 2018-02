La panchina non piace a nessuno, men che meno ai giocatori di talento. Dani Ceballos non ne può più: il Real Madrid utilizza sempre meno quel centrocampista di qualità preso dal Betis dopo un'asta con tanti club coinvolti, tra questi anche la Juventus che ha davvero provato a prenderlo un anno fa. E adesso, Zidane fa di Ceballos una delle tante figurine bruciate dal Real tra panchine, tribune e un posto in campo che ci si può solo sognare. Ecco perché Dani è stanco e pensa all'addio in estate.



DESIDERIO JUVE - C'è di più: Ceballos è tentato dalla Juventus, ha già mandato segnali chiari tramite il suo entourage nello scorso gennaio sperando in un prestito con riscatto fissato per giugno. Niente da fare, il Real Madrid non lo ha liberato con questa formula; Marotta e Paratici hanno la testa su altri investimenti per quel ruolo, Ceballos intriga ma non alle condizioni del Real Madrid. Tradotto: sì a un prestito con riscatto da opportunità, no a 50/60 milioni di investimento perché ci sono altri obiettivi su cui concentrarsi e con ben altre cifre. Eppure, Ceballos spinge e spera. Perché la Juve lo attrae, anche in Premier League (occhio al Manchester United) lo cercano, è la corsa a un talento scomparso sull'altare della solita abbondanza del Real Madrid: c'è chi non ci sta, come Dani Ceballos. Che continua a sperare nella soluzione bianconera per giugno...