Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il mini digiuno di Higuain non aiuterà di certo il Napoli questa sera. Tra Champions e campionato, infatti, il Pipita non è andato a segno per 180 minuti e la stessa cosa accadde alla fine del mese di Ottobre quando poi l’argentino tornò al gol il giorno 29, siglando una rete che valse un successo di misura contro la sua ex squadra. Ecco perché i partenopei, oltre a dover fare i conti con uno degli attaccanti più forti al mondo, dovranno vedersela anche con i numeri che raccontano come l'attaccante argentino si “incattivisce” quando non trova il gol da due partite: per uno come lui, infatti, si tratta di un digiuno già troppo lungo.