È di proprietà dell'Udinese, ma attualmente in prestito alla Spal. Alex Meret, estremo difensore classe '97, è tra i talenti più promettenti del suo ruolo e la Juve non ha intenzione di farselo sfuggire. Ci sono già gli accordi di massima, ora si lavora con l'Udinese per limare i dettagli: per portarlo a Torino, come riporta ilbianconero.com, sono pronti 5 milioni di euro. Poi, due opzioni. Potrebbe fare già dall'anno prossimo il vice Buffon per imparare dal migliore e capire se potrebbe essere pronto per sostituirlo, oppure essere girato in prestito in Serie A, per testare subito le sue capacità nel palcoscenico più probante. Se dovesse essere scelta questa seconda linea, in pole position c'è l'Atalanta, pronta ad accoglierlo a braccia aperte.