Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, ha twittato così dopo la gara contro il Tottenham esplodendo per il fratello protagonista con la Juventus: "Con tutta la caviglia rotta, in 5 minuto hai spaccato la partita e fatto il putiferio. Applaudite e non smettete di applaudire, perché in Wembley c'era Gonzalo Higuain".