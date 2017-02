Cercato dalnegli ultimi giorni di mercato, Moiseè rimasto alla. Primo 2000 a debuttare in Serie A e in Champions League, l'attaccante italiano reclama spazio. Queste sono le parole del fratello Giovanni a Juvenews.eu: "Lazio? La Lazio non lo ha mai cercato. La Juventus non vuole privarsi del giocatore e vuole puntare su di lui. A Kean piacerebbe giocare di più. Lui sente la fiducia della società e si trova benissimo a Torino. Diversi club lo seguono, per il futuro stiamo valutando anche delle offerte dalla Premier League".Assistito da Mino Raiola, agente, tra gli altri, di Donnarumma , è stato cercato in passato dal Manchester City di Pep Guardiola. Lanciato da Allegri, ora vuole più spazio.