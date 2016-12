Quale sarà il futuro di Hernanes? Il Profeta nelle ultime apparizioni in bianconero è riuscito, almeno in parte, a riconquistare i tifosi, ma il mercato incombe e gennaio potrebbe essere realmente il mese dei saluti. L'arrivo di Witsel ridurrebbe drasticamente gli spazi a sua disposizione e c'è chi gli offrirebbe ruoli molto più centrali. Come riporta Gazzamercato, sono almeno cinque i club che gli tendono la mano. Il Genoa su tutti, ma non si arrende nemmeno il Valencia. Le altre tre strade portano lontano dall'Europa: LA Galaxy e due club cinesi.