Kolasinac subito, ma i pensieri della Juve non si fermano al mercato di gennaio. I bianconeri stanno valutando anche le mosse per giugno e sulla lista della spesa per le fasce ci sono due nomi, che potremmo tranquillamente definire i soliti noti: Matteo e Mattia, Darmian e De Sciglio. Il primo è stato bloccato solo per gennaio, ma a giugno potrà partire, mentre il secondo non ha ancora rinnovato con il Milan e l'interesse della Juve è cosa ormai nota. In estate saranno entrambi nomi molto caldi. Non senza concorrenza.