Il rinnovo slitta ancora, ma, secondo il Corriere dello Sport non è assolutamente in discussione. La proposta sul piatto è chiara e difficile da rifiutare: la Juve offre a Dybala un rinnovo sulla base di 5 milioni di euro l'anno, a cui vanno aggiunti i bonus, con data di scadenza 2021. E non è altro che il primo passo verso un disegno più grande: Paulo alla Alex. Dybala alla Del Piero. Se davvero tutto andasse secondo i piani, nel 2021 la Joya avrebbe 28 anni e sei stagioni di Juve alle spalle. Non ai livelli delle 19 di Alex, ma contestualizzando coi tempi, sarebbe una permanenza lunghissima e, continuando così, davvero ricca di titoli.