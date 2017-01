La Juventus non si vuole fermare sul mercato e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, vuole tornare all'assalto di Luiz Gustavo e Kolasinac. Il brasiliano, classe '87, andrà in scadenza di contratto con il Wolfsburg nel giugno 2018 e vorrebbe lasciare la Germania, mentre il terzino bosniaco classe '93 in forza allo Schalke 04, ha già un accordo di massima con la Juventus per l'estate, visto che è in scadenza, ma potrebbe anticipare il suo arrivo.