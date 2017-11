si è unito al coro di incoraggiamenti e ringraziamenti per Gigi Buffon. Il centrocampista della Juve, su Instagram, ha dedicato parole bellissime al capitano, a Barzagli e a De Rossi, senatori che si sono tolti la maglia azzurra per l'ultima volta: "Ed è in questo modo che si diventa la guida di una squadra. Non a parole, ma dando per primi l’esempio,. Possiamo decidere di ammettere i nostri insuccessi e utilizzarli come stimolo per migliorare, anziché trovare finte giustificazioni o perdere tempo nel cercare inutili scorciatoie.. Questo il modo con cui avete onorato la maglia della Nazionale".