Alex Meret è in piena corsa per raccogliere l'eredità di Gigi Buffon. La Juve ha già avviato i contatti con l'Udinese ed è senza ombra di dubbio in una posizione di vantaggio rispetto a qualsivoglia concorrente, ma va registrato l'inserimento del Napoli. I partenopei hanno preso atto della necessità di trovare un nuovo portiere e hanno messo gli occhi sul classe '97. Partono in svantaggio, come detto, ma occhio alla carta Duvan Zapata. Quest'anno finirà il prestito in Friuli e potrebbe essere un nome molto convincente per uno scambio.