La Juventus continua a guardare con grande interesse al mercato sia in vista di gennaio che della prossima stagione. Come riporta Tuttosport i bianconeri non hanno mai smesso di seguire Milinkovic Savic per il quale Lotito chiede tuttavia almeno 80 milioni. Un altro nome che da tempo è sul taccuino di Marotta e Paratici è quello di Lorenzo Pellegrini, seguito (proprio come Milinkovic Savic) dal Manchester City. L'ex Sassuolo ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.