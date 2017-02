Mario Mandzukic squalificato contro il Palermo. L'unico modo per farlo riposare è questo, ma intanto per Allegri l'assenza del croato diventa un problema. Lui, infatti, è fondamentale nel 4-2-3-1 e in rosa praticamente nessuno può interpretare il ruolo alla sua maniera. Sarà, quindi, una bella prova per il nuovo modulo: si può fare anche senza di lui? Sarà all'altezza Pjaca? O magari verrà impiegato davvero Sturaro, come citato da Allegri più volte in conferenza? Non si esclude nemmeno il cambio di modulo, con il ritorno al 4-3-1-2, o 4-3-3, in cui Pjaca forse si troverebbe maggiormente a suo agio.