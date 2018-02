Non solo una volontà del giocatore. C'è anche un piano della Juventus dietro alla scelta di mandare Riccardo Orsolini al Bologna, nuova avventura concretizzata all'ultimo giorno di mercato dopo una trattativa lunghissima e non semplice. Perché Gasperini non aveva intenzione di liberarlo dalla sua Atalanta, ma gli spazi rimanevano pochi e per Orsolini non c'è tempo da perdere: l'ala passata alla Juventus un anno fa dall'Ascoli adesso deve correre ed essere protagonista, da qui la forte volontà di Marotta e Paratici nel 'girare' al Bologna il prestito per 18 mesi con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Juve.



MAX APPROVA - Per il classe '97 è arrivato anche il via libera di Massimiliano Allegri, che ha voluto Orsolini ad allenarsi con la Juventus nella scorsa estate per crescere e seguirlo, ha approvato il suo passaggio al Bologna per avere più spazio anche in un modulo maggiormente congeniale alle sue caratteristiche. Max ha detto la sua, insomma; spera di poter allenare Riccardo in futuro, al momento giusto e con la crescita che lo aspetta. Passando dal Bologna, con il piano ben chiaro nella testa della Juve.