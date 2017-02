Rolando Mandragora, sabato scorso, è tornato in campo dopo quasi un anno. L'ha fatto con la maglia della Primavera della Juve, contro il Sassuolo, in una delle giornate più complicate per la squadra di Grosso. Il centrocampista classe '97, anche a causa del contesto, non ha certo brillato, ed ha mostrato di essere piuttosto in ritardo di condizione. Normale, ovviamente, e la Juve ha tutta l'intenzione di aspettarlo, preparando il piano per il suo rientro a pieno regime. Ora servono minuti e fiducia, quindi sarà in campo, molto probabilmente, anche contro l'Avellino, sabato pomeriggio, ancora con la Primavera. Poi, da lì, si deciderà il da farsi, interpretando i segnali. Non c'è fretta, la cosa più importante è la salute del ragazzo.