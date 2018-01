Milinkovic-Savic rischia di diventare un sogno impossibile per la Juventus. Il centrocampista serbo continua ad impressionare gli osservatori bianconeri e quelli di mezza Europa. Anche oggi è arrivata una doppietta e stando a quanto riporta Ilbianconero.com la cifra che Lotito potrebbe chiedere per il gioiellino biancoceleste è addirittura superiore ai 100 milioni di euro. Troppi per la Juve che non ha intenzione di trattare su queste cifre. La Lazio, va ricordato, ha respinto un’offerta da 70 milioni per Milinkovic-Savic di euro la scorsa estate.