La Juventus torna ad allenarsi domani in vista del match di Wembley contro il Tottenham. I bianconeri si sono allenati questa mattina e torneranno a farlo domani, sempre di mattina. Martedì è invece prevista la partenza per Londra anche se, ancora in mattinata, i ragazzi di Allegri si alleneranno prima di partire dall'aeroporto di Caselle per la capitale inglese.