La Juventus si avvicina al match di campionato contro il Benevento dopo il pareggio per 1 a 1 contro lo Sporting. La squadra è atterrata nel primo pomeriggio all'aeroporto di Caselle e gioverà di un giorno di riposo prima di ricominciare ad allenarsi in vista del match contro il Benevento. La squadra, come riportato dal sito ufficiale della Juventus, si ritroverà al JTC Vinovo agli ordini di Massimiliano Allegri domani mattina. Per ricominciare a correre fin da subito: il prossimo appuntamento è all'Allianz Stadium, domenica alle ore 15, contro gli Stregoni di De Zerbi.