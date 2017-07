Il prossimo centrocampista della Juventus potrebbe arrivare dalla Premier League. Come riporta Tuttosport i bianconeri hanno fatto un'offerta da 25 milioni di euro per Emre Can del Liverpool mentre Matic resta uno degli obiettivi caldi anche se il serbo costa 45 milioni di euro ed i Blues lo cederebbero in cambio di un'apertura per Alex Sandro che ha già raggiunto un accordo di massima con i campioni d'Inghilterra. Più defilato Matuidi per il quale il Psg chiede 30 milioni ma la Juve è pronta a spenderne 'soltanto' 15.