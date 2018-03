Il ds del Psg Antero Henrique parla alla stampa francese per far quadrato attorno al tecnico Unai Emery. Lo spagnolo è sulla graticola dopo l’ennesimo flop in Champions e Massimiliano Allegri è considerato uno dei suoi probabili successori: “Tutti i giorni leggiamo cose nuove sul prossimo allenatore del Psg – dichiara Henrique -. Per essere chiari devo dire che l’allenatore del Psg è Unai Emery, ha un contratto con noi e questo non è il momento di parlare d’altro. C’è tanto lavoro da fare e molti obiettivi ancora in ballo. Nessun allenatore può dire di aver parlato con noi o di avere già un accordo. Solo il club è autorizzato a dare informazioni ufficiali.”