In casa Juventus ci sono sei giocatori che vanno in scadenza nel giugno 2018. Per Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli sono pronti i rinnovi perché il club se li vuole tenere stretti vista la leadership in campo e nello spogliatoio. Le prospettive però dovrebbero essere diverse: a 33 anni Chiellini resta a tutti gli effetti un titolare, Barzagli va invece verso i 37 anni e può dare un aiuto come riserva extra lusso.



In scadenza anche due portieri: il capitano Gigi Buffon ha deciso di lasciare a giugno a meno che ci sia un ripensamento dell’ultima ora mentre sarà da definire il futuro del terzo portiere Carlo Pinsoglio, che dopo tanto girovagare è tornato nella squadra dove è cresciuto.



Sempre secondo Tuttosport, sono invece con le valigie pronte Stephan Lichtsteiner e Kwadwo Asamoah: quest’ultimo, che l’estate scorsa è stato a un passo dal Galatasaray, potrebbe partire già a gennaio anche se Massimiliano Allegri lo considera un jolly prezioso. Infine Benedikt Howedes, infortunato e in prestito dallo Shalke 04: la Juventus sta pensando al riscatto a prescindere dalle presenze.