Sono giorni decisivi per il futuro di Witsel. Come si legge su Tuttosport, settimana prossima è in programma l'incontro decisivo tra l'allenatore Lucescu e i dirigenti dello Zenit San Pietroburgo, con cui il centrocampista belga è in scadenza di contratto a giugno. La Juventus non ha intenzione di alzare la propria offerta di 6 milioni più bonus, rispetto ai 10 milioni chiesti dai russi.



Le altre piste seguite dai dirigenti bianconeri portano a N'Zonzi del Siviglia (con una clausola di rescissione da 30 milioni pagabile in due rate annuali), a Tolisso del Lione e a Dahoud del Borussia Mönchegladbach. Occhio all'algerino Brahimi del Porto. In uscita Hernanes e Zaza verso il Valencia di Prandelli.



Per la prossima stagione circolano già i nomi di Verratti, in pole davanti a Toni Kroos, James Rodriguez e Isco.