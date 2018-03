Sabato sera non è riuscito a segnare e ad aiutare la Juventus a vincere contro la Spal, ma nelle ultime settimane Pauloha dimostrato di aver recuperato la forma migliore, quella che a inizio stagione gli aveva permesso di segnare dieci gol in sei partite. Nonostante questo, il commissario tecnico dell'Argentina, Jorge Sampaoli, ha deciso di non convocare la Joya per gli impegni dell'Albiceleste contro Italia e Spagna, per permettergli di recuperare al meglio dopo l'infortunio muscolare che lo aveva fermato a inizio gennaio. Libero da impegni internazionali,Come testimoniato da una storia sul suo account Instagram, l'argentino(foto da As). Una giornata di svago, libera da impegni con Juve e Argentina, che però ha alimentato le voci sul suo futuro, visti anche i contrasti degli ultimi mesi tra il fratello e la dirigenza bianconera.Come scrive As, la prossima estate, soprattutto per quanto riguarda l'attacco., che il Paris Saint-Germain non ha però alcuna intenzione di lasciar partire ad appena un anno dal suo arrivo dal Barcellona., che contro il Real giocherà nei quarti di finale di Champions League.