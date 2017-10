La Juventus ha iniziato questa mattina il lavoro di allenamento in vista della sfida in campionato contro l'Udinese, già decisiva per il futuro dopo il pareggio contro l'Atalanta e la sconfitta contro la Lazio. I bianconeri vogliono tornare a vincere contro i friulani e sono tornati in campo già oggi dopo la vittoria in Champions League contro lo Sporting. Questo il recap dell'allenamento direttamente dal sito della Juventus:



"Il gruppo si è radunato a Vinovo e, come sempre in un giorno post gara, ha svolto lavoro differenziato: recupero per i calciatori maggiormente coinvolti ieri sera, seduta in campo per il resto della squadra. Domani si ricomincia: appuntamento al JTC al mattino".