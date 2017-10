La Juventus non ha preso bene la sconfitta contro la Lazio, anzi. Negli spogliatoi bianconeri dopo il match contro i biancocelesti è andato in scena un richiamo di Massimiliano Allegri alla squadra: vuole e pretende di più, a partire dalla Champions e proseguendo in campionato. L'allenatore ha strigliato chi non sta avendo un buon impatto, alle tv ha ribadito come si aspetti di più da Douglas Costa mentre a sostegno ha avuto un senatore come Chiellini.