La Juventus ha pubblicato tramite il proprio sito ufficiale il resoconto dell'allenamento di questa mattina al Training Center di Vinovo:



"La Juventus si è ritrovata a Vinovo questa mattina, per recuperare dopo la sonante vittoria di ieri in campionato e dare il via alla settimana che, venerdì sera, porterà all'anticipo al "Franchi", contro la Fiorentina.



I giocatori maggiormente impegnati ieri pomeriggio si sono sottoposti a una seduta di scarico in palestra, mentre il menu per il resto del gruppo, in campo, prevedeva lavoro atletico e poi con la palla.



Domani si torna in campo e la preparazione per Fiorentina-Juventus entrerà nel vivo: appuntamento a Vinovo nella mattinata".