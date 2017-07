In diretta dal ritiro di Moena, il portiere classe '99 della Fiorentina Michele Cerofolini ricorda il rigore parato a Moise Kean nelle Final Eight del Campionato Primavera. “Il rigore ha avuto un'eco mediatica molto importante, è solo un avvenimento durante una partita ma è stato davvero bello", commenta su Facebook l'estremo difensore, che neutralizzò senza problemi il brutto cucchiaio dell'attaccante della Juve: Ne rivivrei mille come quello. Quel video ha avuto tante visualizzazioni, per fortuna in mio favore”.