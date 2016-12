Firmerà, rinnoverà, ma per l'ufficialità bisogna attendere. Ancora un po'. A novembre sembrava tutto fatto per il prolungamento di Paulo Dybala con la Juventus fino al 2021, qualcosa nelle ultime settimane ha rallentato la trattativa. Nessuno stop, nessuno ostacolo insormontabile, ma per dare un'accelerata alle operazioni e mettere nero su bianco la Joya chiede qualcosa in più. Non sulla durata, ma sull'ingaggio, attualmente fermo a 3 milioni di euro.



OFFERTA JUVE - Lo scenario è questo, la Juventus ha offerto all'ex giocatore del Palermo un rinnovo da 5,5 milioni di euro netti a stagione, quasi il doppio di quanto guadagna ora. Per dire sì e legarsi ai colori bianconeri per altre 4 stagioni e mezzo Dybala chiede una cifra vicina a quella che incassa annualmente Gonzalo Higuain, 7,5 milioni all'anno. Difficilmente Marotta si spingerà fino a tanto, ma la volontà, da parte di tutte le parti, è di arrivare alla fumata bianca prima possibile.



INSIDIE DALLA SPAGNA - La Juventus non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare Dybala, che è considerato il presente e il futuro. Per lui è stato fatto un investimento importante nell'estate 2015, su di lui ha deciso di puntare per confermarsi in Italia e tornare a vincere in Europa. Il Real Madrid e il Barcellona, che hanno preso contatti con l'agente dell'argentino, non fanno paura. Dybala non è in vendita, la Juve se lo tiene stretto.