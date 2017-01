Per l'ufficialità della firma sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala, bisognerà attendere ancora qualche giorno: l'incontro tra Pierpaolo Triulzi e Beppe Marotta, infatti, sarebbe dovuto verificarsi oggi ma è nuovamente slittato. Ciò non implica nessuno complicazione, sia chiaro: come riporta Tuttosport, infatti, l'appuntamento avverrà entro la fine di questa settimana, molto probabilmente nei giorni successivi alla gara di Coppa Italia contro il Milan. Le cifre del rinnovo sono sempre le stesse già menzionate più volte in questi giorni: prolungamento del contratto fino al giugno 2021, ingaggio di 5.5 milioni netti all'anno più eventuali bonus che lo porterebbero intorno ai 7 milioni. Avendo lasciato le sirene spagnole alle spalle e, soprattutto, con un rinnovo così, la Joya si prepara a diventare un punto di riferimento del futuro bianconero.