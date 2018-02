I gol messi a segno contro Chievo e Atalanta sono come un nuovo inizio per Gonzalo Higuain che dopo un digiuno di diverse partite è tornato al a trovare la via della rete. Adesso il ‘Pipita’ spera di raggiungere tutti gli obiettivi sia con la maglia della Juve che con quella della nazionale. Proprio la nazionale è stata da stimolo per l’attaccante bianconero che la scorsa settimana ha avuto un colloquio con il tecnico dell’Argentina Sampaoli a Vinovo. Come riporta Tuttosport, la chiacchierata con il CT argentino ha caricato il Pipita che è stato rassicurato sul suo ritorno nella rosa dell'Albiceleceste per i prossimi impegni prima del mondiale.