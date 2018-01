Tra i nomi caldi per sostituire il partente Lichtsteiner, spunta quello di Santiago Arias Naranjo, difensore della nazionale colombiana e del Psv Eindhoven, come riporta SportMediaset.it. Classe 1992, il giocatore è da tempo seguito dai bianconeri che stanno lavorando per farlo arrivare sotto la Mole a giugno. I rapporti tra i club sono buoni e al momento il terzino è valutato 10milioni di euro dal club olandese. Non è però da escludere che la Juve riesca ad ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino, magari inserendo nella trattativa una contropartita tecnica. E chissà che il parere del connazionale Cuadrado non possa avere un certo peso nel convincere Arias del progetto Juve...